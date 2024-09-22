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Близкие Брюса Уиллиса сообщили об ухудшении состояния актера

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 3.0

Родственники Брюса Уиллиса опасаются, что актер может не дожить до своего 70-летнего юбилея, который состоится через полгода, 19 марта.

«Болезнь прогрессировала до такой степени, что его семья беспокоится, что у них может не остаться много времени с Брюсом. Они задаются вопросом, доживет ли он до своего 70-летия», — сообщил инсайдер In Touch Weekly.

У Уиллиса развилась выраженная афазия — нарушение речи, в связи с чем он завершил актерскую карьеру. В 2023 году у актера была диагностирована лобно-височная деменция, одним из симптомов которой является афазия.

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