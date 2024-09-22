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«Сибирь» устроила шикарный праздник болельщикам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал ХК «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сибирь» одержал пять побед подряд и вышел на первое место турнирной таблицы Востока.

Начало сезона у «Сибири» не задалось, новосибирцы одерживали поражения и показывали не самую впечатляющую игру. Но на последней игре на выезде с «Северсталью» произошёл перелом, «Сибирь» выиграла со счетом 5:2.

Далее у новосибирского клуба была домашняя серия, которую команда провела блестяще — четыре победы из четырех матчей. При этом игру сибиряки показали блестящую, что стало настоящим праздником для болельщиков.

«Сибирь» обыграла «Авангард» (4:1), «Нефтяхимик» (5:2), «Куньлунь РС» (3:1) и «Спартак» (3:1).

Тренер команды «Сибирь» Вадим Епанчинцев, комментируя победу над «Спартаком», отметил, что это «болельщики своей энергией перед матчем зарядили» команду.

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Сибирь #Новосибирск #Хоккей
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