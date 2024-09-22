Кто прошел в полуфинал шоу «Экстрасенсы. Реванш» в третьем выпуске

Два экстрасенса пополнили ряд полуфиналистов во втором сезоне шоу «Экстрасенсы. Реванш», победитель проекта получит место в проекте «Битва сильнейших».

В третьем выпуске в «Реванше» сразились Марина Зуева, Ангелина Изосимова, Юлий Котов. Сначала участникам предстояло среди шести человек найти того, кому принадлежит чемоданчик и определить его содержимое. Справился только Котов.

Во втором испытании среди тех же шести человек нужно было найти того, кого телефонные мошенники обманули на 1,7 миллиона рублей. Здесь угадала только Изосимова.

В итоге по оценкам жюри в полуфинал «Реванша» прошли Котов и Изосимова. Ранее в полуфинал попали Елена Ивашина и Александр Саков, Намтар Энзигаль и Ольга Якубович.