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Искусственный интеллект Microsoft получит собственную атомную станцию

Источник:
Bloomberg.com
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Искусственный интеллект Microsoft начнет получать электричество от персональной атомной электростанции.

Для этого компания Constellation Energy инвестирует 1,6 миллиарда долларов в перезапуск АЭС Three Mile Island в Пенсильвании. Она будет поставлять Microsoft электроэнергию в течение 20 лет.

Мощность станции — порядка 819 МВт. Изначально у нее было два реактора, один из которых был остановлен в 1979 году после крупнейшей атомной аварии в истории США. Другой мощностью 819 МВт был остановлен в 2019 году. Именно его перезапустят.

Согласно плану, обновленную станцию введут в эксплуатацию к 2028 году, она будет обслуживать исключительно Microsoft. Отмечается, что соглашение представляет собой первый долгосрочный контракт Microsoft в области ядерной энергетики.

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Топ комментариев

scorpion2777

Тебе знать не положено, рылом не вышел

mosquito__2010

очень деловые ребята проживают в европе. чем их там опаивают ? нет ну серьезно целыми сутками годами...

scorpion2777

Зеленский указывал, что операция ВСУ в Курской области также — часть плана,за время боевых действий на...

mosquito__2010

ты же должен был навсегда вернуться в лес