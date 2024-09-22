НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Раскрыта тайна жутких звуков из глубин Марианской впадины

Источник:
Sibnet.ru
146 0

Американские ученые выяснили точную причину загадочных звуков, впервые зафиксированных в ходе акустического обследования Марианской впадины в 2014 году.

Марианская впадина — самый глубокий океанический желоб на планете, ее максимальная глубина достигает почти 11 километров. Объект находится в Тихом океане между Японией и Австралией.

Зафиксированные в ходе состоявшейся десять лет назад экспедиции шумы напоминали резкий металлический звон. Странное явление назвали «биотвангом» — этот термин был взят из рок-музыки, где он характеризует один из стилей игры на электрогитаре.

Новый данные указывают на то, что жуткий звук издают полосатики Брайда — крупные усатые киты размерами до 14 метров и массой до 25 тонн, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Frontiers in Marine Science.

При этом ученые установили, что «биотванг» можно услышать только в северо-западной части Тихого океана, где находится Марианская впадина. Скорее всего, этот звук издает только определенная популяция китов, обитающая в этом районе.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Дрон заснял «инопланетного призрака» в океанской впадине. ВИДЕО
Суточный цикл меняет объем мужского мозга
Рост деревьев ускорили зеркалами
Российских ученых лишат доступа к Большому адронному коллайдеру
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Норвегия зафиксировала скачок радиации на границе с Россией
Кремль назвал очень опасной реакцию НАТО на предупреждение Путина
Сотни членов «Хезболлы» пострадали при взрыве пейджеров
Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» над Россией
Обсуждение (0)
Картина дня
Украина подготовит план для мирных переговоров с Россией
Зеленский захотел поставить точку в конфликте с Россией
Появилась новая версия крушения F-16 на Украине
Рассекречен автономный «одноразовый» истребитель. ФОТО
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
65
Сотни членов «Хезболлы» пострадали при взрыве пейджеров
36
Генсек НАТО не увидел перехода красных линий в ударах по России
35
Кремль назвал очень опасной реакцию НАТО на предупреждение Путина
17
Запад раскрыл потери украинских войск
16
Кадыров укорил Маска в удаленном отключении Tesla Cybertruck