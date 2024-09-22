Раскрыта тайна жутких звуков из глубин Марианской впадины

Американские ученые выяснили точную причину загадочных звуков, впервые зафиксированных в ходе акустического обследования Марианской впадины в 2014 году.

Марианская впадина — самый глубокий океанический желоб на планете, ее максимальная глубина достигает почти 11 километров. Объект находится в Тихом океане между Японией и Австралией.

Зафиксированные в ходе состоявшейся десять лет назад экспедиции шумы напоминали резкий металлический звон. Странное явление назвали «биотвангом» — этот термин был взят из рок-музыки, где он характеризует один из стилей игры на электрогитаре.

Новый данные указывают на то, что жуткий звук издают полосатики Брайда — крупные усатые киты размерами до 14 метров и массой до 25 тонн, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Frontiers in Marine Science.

При этом ученые установили, что «биотванг» можно услышать только в северо-западной части Тихого океана, где находится Марианская впадина. Скорее всего, этот звук издает только определенная популяция китов, обитающая в этом районе.