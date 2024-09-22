НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Дети в Красноярском крае умерли после ужина пельменями

Источник:
Sibnet.ru
214 0

Семья с четырьмя детьми в Красноярском крае получила серьезное пищевое отравление после ужина с пельменями и курицей, купленными в местном магазине, сообщает региональное управление СК.

Инцидент произошел в селе Красная Сопка. Семья обратилась к медикам, у всех были признаки пищевого отравления, тошнота и рвота. Затем состояние двоих детей резко ухудшилось, шестилетняя девочка и 13-летний мальчик в результате скончались.

Еще двое детей и их родители находятся в больнице в тяжелом состоянии. В настоящее время следователи осматривают место ЧП, чтобы установить причину гибели детей.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц»).

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Водолазы спустятся к затонувшей атомной подлодке К-27
Ноутбуки и рации стали взрываться в Ливане
Перестрелка в офисе Wildberries закончилась гибелью человека
Сотни членов «Хезболлы» пострадали при взрыве пейджеров
смотреть все
ЧП #Происшествия #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Норвегия зафиксировала скачок радиации на границе с Россией
Кремль назвал очень опасной реакцию НАТО на предупреждение Путина
Сотни членов «Хезболлы» пострадали при взрыве пейджеров
Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» над Россией
Обсуждение (0)
Картина дня
Украина подготовит план для мирных переговоров с Россией
Зеленский захотел поставить точку в конфликте с Россией
Появилась новая версия крушения F-16 на Украине
Рассекречен автономный «одноразовый» истребитель. ФОТО
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

scorpion2777

Тебе знать не положено, рылом не вышел

mosquito__2010

очень деловые ребята проживают в европе. чем их там опаивают ? нет ну серьезно целыми сутками годами...

scorpion2777

Зеленский указывал, что операция ВСУ в Курской области также — часть плана,за время боевых действий на...

mosquito__2010

ты же должен был навсегда вернуться в лес