Дети в Красноярском крае умерли после ужина пельменями

Семья с четырьмя детьми в Красноярском крае получила серьезное пищевое отравление после ужина с пельменями и курицей, купленными в местном магазине, сообщает региональное управление СК.

Инцидент произошел в селе Красная Сопка. Семья обратилась к медикам, у всех были признаки пищевого отравления, тошнота и рвота. Затем состояние двоих детей резко ухудшилось, шестилетняя девочка и 13-летний мальчик в результате скончались.

Еще двое детей и их родители находятся в больнице в тяжелом состоянии. В настоящее время следователи осматривают место ЧП, чтобы установить причину гибели детей.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц»).