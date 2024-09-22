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Обновлен перечень вступительных испытаний в вузы

Источник:
Sibnet.ru
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Минобрнауки разработало новый перечень вступительных испытаний для поступления в вузы, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Согласно опубликованному на портале нормативных правовых актов проекту приказа, абитуриенты должны будут сдавать русский язык, профильный предмет из списка обязательных, а также один-два профильных предмета из оставшихся в перечне.

Поступающие по-прежнему обязаны предоставить результаты ЕГЭ по трем предметам, в некоторых случаях — по четырем. За университетами остается право формировать окончательный перечень ЕГЭ по специальности.

Выпускники должны решить, по каким предметам будут сдавать ЕГЭ, до 1 февраля 2025 года, а вузы — опубликовать перечень вступительных испытаний не позднее 20 января 2025 года, отмечается в сообщении.

«Основная цель нового приказа — обеспечить прием на все направления подготовки и специальности наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов», — отметил заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.

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Жизнь #Образование
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