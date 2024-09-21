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Украина подготовит план для мирных переговоров с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Украина работает над планом мирных переговоров с Россией, три пункта в нем уже готовы, сообщил президент Владимир Зеленский.

Он уточнил, что план частично уже обсуждался с международными союзниками, которые поддерживают так называемую украинскую «формулу мира», на июньском саммите в Швейцарии, передает УНИАН.

«Это будет старт и фундамент для того, чтобы говорить в любом формате с Россией. В любом формате, с любыми ее представителями», — сказал Зеленский, уточнив при этом, что документ будет готов к началу ноября.

Украинский лидер также подтвердил желание многих западных партнеров страны видеть Россию на следующем «саммите мира». На первую мирную конференцию российскую делегацию не пригласили.

Россия и Украина провели несколько раундов переговоров в 2022 году, почти сразу после начала военного конфликта, однако тогда сторонам не удалось достичь соглашения, процесс был свернут по инициативе Киева.

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