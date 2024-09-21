Названы условия полной блокировки YouTube

Полную блокировку видеохостинга YouTube в России можно ожидать после того, как отечественные платформы-аналоги наладят удобную систему монетизации контента, спрогнозировал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По словам эксперта, в настоящее время Rutube и VK Видео уже ведут соответствующие работы. Они наращивают мощности и запускают рекламные кампании для привлечения новых пользователей.

«Если отечественные площадки наберут мощность, достаточную для полного вытеснения YouTube, то рано или поздно он будет закрыт», — сказал Чернышов в комментарии изданию NEWS.ru.

Россияне начали жаловаться на массовые перебои в работе YouTube с 1 августа. Компания Google заверила, что сбои в России «не являются результатом каких-либо технических проблем» на их стороне.

20 сентября ассоциация «Ростелесеть», объединяющая 200 региональных операторов связи, обратилась в Федеральную антимонопольную службу с жалобой на дискриминационные условия из-за замедления YouTube.