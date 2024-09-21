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Харламов опроверг закрытие Comedy Club

Источник:
Sibnet.ru
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Креативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов опроверг сообщения о закрытии шоу, ранее официально анонсированного телеканалом TNT.

«Никакого закрытия Comedy Club не было и не планируется. Все, что происходило — это просто новый этап в развитии нашего проекта», — написал Харламов в своем телеграм-канале.

Комик также выложил кадры с началом выпуска Comedy Club, на которых он вместе с ведущим шоу Павлом Волей попрощались «со старым Comedy Club» и объявили о старте нового 20-го сезона проекта.

16 сентября Харламов выложил у себя в телеграм-канале видео с надписью «Прощай, Comedy Club». Накануне старта нового сезона Comedy Club комик объявил о закрытии этого юмористического шоу.

«Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — заявил тогда Харламов, однако позднее уточнил, что речь идет о закрытии сезона шоу.

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Топ комментариев

У. Фига Себе

Нужно проводить оптимизацию кадров! хватит плодить чинуш и других прихлебателей, которые производят бюрократию.......

mosquito__2010

очень деловые ребята проживают в европе. чем их там опаивают ? нет ну серьезно целыми сутками годами...

scorpion2777

Тебе знать не положено, рылом не вышел

scorpion2777

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