Харламов опроверг закрытие Comedy Club

Креативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов опроверг сообщения о закрытии шоу, ранее официально анонсированного телеканалом TNT.

«Никакого закрытия Comedy Club не было и не планируется. Все, что происходило — это просто новый этап в развитии нашего проекта», — написал Харламов в своем телеграм-канале.

Комик также выложил кадры с началом выпуска Comedy Club, на которых он вместе с ведущим шоу Павлом Волей попрощались «со старым Comedy Club» и объявили о старте нового 20-го сезона проекта.

16 сентября Харламов выложил у себя в телеграм-канале видео с надписью «Прощай, Comedy Club». Накануне старта нового сезона Comedy Club комик объявил о закрытии этого юмористического шоу.

«Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — заявил тогда Харламов, однако позднее уточнил, что речь идет о закрытии сезона шоу.