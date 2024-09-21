НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Раскрыта опасность поздравительных открыток в мессенджерах

Источник:
РИА Новости
238 0

Мошенники могут рассылать поздравительные открытки в мессенджерах, которых содержат фишинговые ссылки, сообщил руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов.

По оценке «Лаборатории Касперского», 62% россиян получают и отправляют поздравительные открытки в мессенджерах. Жертве присылают картинку, а следом под видом программы для его просмотра, отправляют вредоносное приложение.

Обычно мошенники действуют от лица родственников пользователя, уточнил специалист. После перехода по фишинговой ссылке злоумышленники могут получить доступы к аккаунтам в соцсетях, а также другой конфиденциальной информации.

Эксперт посоветовал установить в мессенджерах двухфакторную идентификацию, никому не сообщать коды подтверждения той или иной операции, обращать внимание на расширение файлов во входящих сообщениях, а также не переходить по подозрительным ссылкам.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Названы условия полной блокировки YouTube
Ростелеком отменил плату за звонки и интернет в Торопце
Провайдеры пожаловались на Роскомнадзор из-за замедления YouTube
Украинским военным запретили пользоваться Telegram
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
13.06.24, 16:07
13930
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
12661
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
22009
1
Как повернуть антенны роутера для максимальной мощности Wi-Fi
Неоптимальное расположение антенн роутера может привести к тому, что беспроводной интернет будет неустойчивым и слабым
17.02.24, 10:51
778974
2
Как замести цифровые следы
Шлейф персональных данных с годами становится все длиннее, а риски из-за доступа к ним посторонних лиц растут. Как правильно замести цифровой след?
26.11.23, 05:48
242939
0
Как выбрать
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
30.04.24, 23:57
22532
2
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
22069
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
1000822
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
46688
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
44194
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Норвегия зафиксировала скачок радиации на границе с Россией
Кремль назвал очень опасной реакцию НАТО на предупреждение Путина
Сотни членов «Хезболлы» пострадали при взрыве пейджеров
Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» над Россией
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

У. Фига Себе

Нужно проводить оптимизацию кадров! хватит плодить чинуш и других прихлебателей, которые производят бюрократию.......

mosquito__2010

очень деловые ребята проживают в европе. чем их там опаивают ? нет ну серьезно целыми сутками годами...

scorpion2777

Тебе знать не положено, рылом не вышел

scorpion2777

Зеленский указывал, что операция ВСУ в Курской области также — часть плана,за время боевых действий на...