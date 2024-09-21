Раскрыта опасность поздравительных открыток в мессенджерах

Мошенники могут рассылать поздравительные открытки в мессенджерах, которых содержат фишинговые ссылки, сообщил руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов.

По оценке «Лаборатории Касперского», 62% россиян получают и отправляют поздравительные открытки в мессенджерах. Жертве присылают картинку, а следом под видом программы для его просмотра, отправляют вредоносное приложение.

Обычно мошенники действуют от лица родственников пользователя, уточнил специалист. После перехода по фишинговой ссылке злоумышленники могут получить доступы к аккаунтам в соцсетях, а также другой конфиденциальной информации.

Эксперт посоветовал установить в мессенджерах двухфакторную идентификацию, никому не сообщать коды подтверждения той или иной операции, обращать внимание на расширение файлов во входящих сообщениях, а также не переходить по подозрительным ссылкам.