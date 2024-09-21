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Землетрясение произошло на Байкале

Источник:
Sibnet.ru
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Подземные толчки с интенсивностью в эпицентре 5,8 балла произошли в акватории озера Байкал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сейсмологическое событие произошло в 14.55 по местному времени. Эпицентр находился в 25 километрах от населенного пункта Бугульдейка в Ольхонском районе.

Ощутимость землетрясения в Иркутском, Ольхонском, Слюдянском, Эхирит-Булагатском, Баяндаевском районах Приангарья составила 3-4 балла. В частности, подземные толчки ощутили жители Иркутска.

Ведомство отметило, что разрушений нет. Все объекты инфраструктуры в Иркутской области работают в штатном режиме.

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ЧП #Стихии #Иркутск
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