Землетрясение произошло на Байкале

Подземные толчки с интенсивностью в эпицентре 5,8 балла произошли в акватории озера Байкал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сейсмологическое событие произошло в 14.55 по местному времени. Эпицентр находился в 25 километрах от населенного пункта Бугульдейка в Ольхонском районе.

Ощутимость землетрясения в Иркутском, Ольхонском, Слюдянском, Эхирит-Булагатском, Баяндаевском районах Приангарья составила 3-4 балла. В частности, подземные толчки ощутили жители Иркутска.

Ведомство отметило, что разрушений нет. Все объекты инфраструктуры в Иркутской области работают в штатном режиме.