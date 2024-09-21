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Развеян миф об опасности шоколада

Источник:
Sibnet.ru
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Употребление шоколада не связано с появлением высыпаний на коже, соответствующий миф развеяли ученые из Королевского колледжа Лондона.

Многие считают, что употребление сладостей вызывает прыщи. Однако исследователи выяснили, что размер сальных желез, которые производят кожное сало, обусловлен генетически. Именно этот фактор становится основным для появления высыпаний, передает BBC.

Впрочем, регулярное неправильное питание все-таки может повлиять на состояние кожи, подчеркивают ученые. Так, рацион с большим количеством сладких и жирных продуктов способствует повышению уровня сахара в крови и увеличению выработки инсулина.

В свою очередь, это провоцирует выработку кожного сала и закупорку пор. В результате на коже появляются высыпания. Однако шоколад обладает низким или средним гликемическим индексом, поэтому в целом не может являться провокатором воспалений.

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Жизнь #Здоровье
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