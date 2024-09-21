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Рост деревьев ускорили зеркалами

Источник:
Agronomy
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Ученые значительно ускорили рост саженцев Serianthes nelsonii из семейства бобовых — это одно из самых редких растений в мире, обитающее только на тихоокеанских островах Гуам и Рота.

Для этого исследователи использовали небольшие зеркала, которые разместили в виде небольшой мозаики вокруг побега. Она аккумулирует солнечный свет на растении, одновременно сдерживая развитие сорняков.

Анализ показал, что деревца с «зеркальной подпиткой» начали расти на 175% быстрее, а их выживаемость увеличилась в полтора раза. Взрослых Serianthes nelsonii на сегодня осталось только 122 экземпляра.

Деревья ежегодно дают десятки саженцев, однако в естественных условиях все они обычно погибают в течение месяца из-за нехватки солнечного света и высокой конкуренции с другими видами.

Исследователи пробовали выращивать эти деревья в лаборатории, однако после пересадки в лес они также погибали. Использование зеркал, позволяющее увеличить естественное освещение, может спасти этот вид от вымирания.

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Наука #Наука
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Топ комментариев

У. Фига Себе

Нужно проводить оптимизацию кадров! хватит плодить чинуш и других прихлебателей, которые производят бюрократию.......

mosquito__2010

очень деловые ребята проживают в европе. чем их там опаивают ? нет ну серьезно целыми сутками годами...

scorpion2777

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scorpion2777

«план победы» над Россией- уже только это звучит смешно. Что только в башку не придет от безысходности.