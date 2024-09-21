Россия нанесла удар по сухогрузу с оружием для ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу с западными ракетами и боеприпасами, предназначенными для ВСУ, сообщило Минобороны.

«Нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах», — говорится в официальной сводке ведомства.

Ночью также был нанесен удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам по производству беспилотников, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ.

Минобороны России подчеркнуло, что цели всех ударов были достигнуты. Также ведомство уточнило, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.