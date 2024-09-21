Появилась новая версия крушения F-16 на Украине

Первый потерянный F-16 на Украине мог быть уничтожен обломками сбитой российской ракеты, такой сценарий на сегодня считается самым убедительным.

«F-16 пролетел через облако обломков, появившееся в результате успешного перехвата и уничтожения одной из российских ракет. Эти фрагменты могли нанести повреждения летательному аппарату», — пишет американское издание Breaking Defence.

При этом фрагменты также могли вызвать ранение или гибель пилота, в результате он не смог катапультироваться. Известно, что при крушении погиб украинский пилот Алексей Мес с позывным Moonfish.

Автор материала отмечает, что украинские ВВС до крушения F-16 уже потеряли аналогичным образом четыре истребителя советского производства — посторонние предметы в воздухе выводили самолеты из строя.

Киев получил первые истребители F-16 в июле. Их количество официально не называлось, всего западные союзники пообещали передать Украине 79 F-16 из Бельгии, Дании, Норвегии и Нидерландов.