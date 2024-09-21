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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Появилась новая версия крушения F-16 на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Первый потерянный F-16 на Украине мог быть уничтожен обломками сбитой российской ракеты, такой сценарий на сегодня считается самым убедительным.

«F-16 пролетел через облако обломков, появившееся в результате успешного перехвата и уничтожения одной из российских ракет. Эти фрагменты могли нанести повреждения летательному аппарату», — пишет американское издание Breaking Defence.

При этом фрагменты также могли вызвать ранение или гибель пилота, в результате он не смог катапультироваться. Известно, что при крушении погиб украинский пилот Алексей Мес с позывным Moonfish.

Автор материала отмечает, что украинские ВВС до крушения F-16 уже потеряли аналогичным образом четыре истребителя советского производства — посторонние предметы в воздухе выводили самолеты из строя.

Киев получил первые истребители F-16 в июле. Их количество официально не называлось, всего западные союзники пообещали передать Украине 79 F-16 из Бельгии, Дании, Норвегии и Нидерландов.

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Топ комментариев

У. Фига Себе

Нужно проводить оптимизацию кадров! хватит плодить чинуш и других прихлебателей, которые производят бюрократию.......

mosquito__2010

очень деловые ребята проживают в европе. чем их там опаивают ? нет ну серьезно целыми сутками годами...

scorpion2777

Зеленский указывал, что операция ВСУ в Курской области также — часть плана,за время боевых действий на...

scorpion2777

«план победы» над Россией- уже только это звучит смешно. Что только в башку не придет от безысходности.