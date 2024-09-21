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#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Ростелеком отменил плату за звонки и интернет в Торопце

Источник:
Sibnet.ru
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Ростелеком отменил оплату услуг связи в городе Торопце и Торопецком муниципальном округе Тверской области, пострадавшем в результате атаки украинских дронов.

Меры действуют по 30 сентября — так жители смогут оставаться на связи с родными и обращаться за помощью в экстренные службы, сообщила администрация округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Это касается домашнего телефона и интернета, интерактивного телевидения, сотовой связи и видеосервиса Wink», — говорится в сообщении. Условия действует вне зависимости от тарифа и даже при отрицательном балансе.

В ночь на 18 сентября Торопец подвергся атаке дронов, в городе объявили эвакуацию. Днем жителям разрешили вернуться в свои дома. В результате атаки 13 человек были госпитализированы, значительное число домов получили повреждения.

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