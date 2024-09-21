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Водолазы спустятся к затонувшей атомной подлодке К-27

Источник:
Sibnet.ru
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Водолазы МЧС спустятся на дно Карского моря, чтобы обследовать атомную подлодку К-27, затопленную 32 года назад, сообщает пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

Отмечается, что в водолазы обследуют атомную подводную лодку К-27 до конца сентября. Судно лежит на 31-метровой глубине залива Степового и считается самым радиационно опасным объектом среди прочих затопленных объектов в российской Арктике.

В конце мая 1968 года на советской подлодке произошла радиационная авария, в результате которой погиб весь экипаж — девять человек. Лодка была выведена из эксплуатации 1 февраля 1979 года.

Через три года К-27 отбуксировали в специальный тренировочный район в западной части Карского моря, ее затопили 6 сентября 1982 года во фьорде в бухте Степовой у побережья Новой Земли.

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