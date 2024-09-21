Фраза Путина о поддержке Камалы Харрис оказалась шуткой

Президент Владимир Путин пошутил, когда заявил, что Москва поддерживает кандидата от Демократической партии Камалу Харрис на выборах президента США.

«Путин пошутил. У него хорошее чувство юмора. Он не раз прибегает к шуткам во время своих выступлений и интервью», — сказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью изданию Sky News Arabia.

Лавров подчеркнул, что российский президент не видел особой разницы ни в отношении нынешней избирательной кампании, ни в отношении будущих избирательных кампаний в США на длительный период.

Путин прокомментировал выборы в США во время Восточного экономического форума. Он сказал, что Россия предпочла бы видеть на посту американского президента Камалу Харрис, так как ее «заразительный смех» свидетельствует о хорошем настроении.