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Новый сезон «Звезд в джунглях» начнется с травли Даны Борисовой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Знаменитости отправились в Колумбию в новом сезоне шоу «Звезды в джунглях», первый выпуск сразу начнется с конфликта между участниками.

В число участников реалити попали комики Филипп Воронин и Игорь Чехов, актеры Александр Волохов и Даниил Вахрушев, блогеры Евгения Кривцова и Валерия Чекалина, актриса дубляжа Дарья Блохина, телеведущая Дана Борисова, рэпер Натан и журналистка и видеоблогер Алена Жигалова (Алена Блин).

В первом выпуске после знакомства участники отправятся на первое испытание за монеты. После него станет ясно, что практически весь коллектив настроен против Даны Борисовой. Даже ведущие заметят буллинг в сторону телеведущей.

На голосовании, которое состоится уже в первом выпуске, Дана Борисова не сможет сдержать слез. Ее утешит Ольга Бузова, а на ее защиту встанет журналист Алена Блин. Ей не понравится, как с телеведущей общается актер Даниил Вахрушев.

«Ты грубишь и переходишь грани! Я всегда против буллинга. Если будут обижать слабого, я буду защищать. Я почувствовала ту атмосферу, когда все на нее накинулись», — скажет Алена Блин.

Премьера реалити «Звезд в джунглях» состоится в воскресенье, 22 сентября, в 18.30 на ТНТ.



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Топ комментариев

У. Фига Себе

Нужно проводить оптимизацию кадров! хватит плодить чинуш и других прихлебателей, которые производят бюрократию.......

mosquito__2010

очень деловые ребята проживают в европе. чем их там опаивают ? нет ну серьезно целыми сутками годами...

scorpion2777

Зеленский указывал, что операция ВСУ в Курской области также — часть плана,за время боевых действий на...

scorpion2777

«план победы» над Россией- уже только это звучит смешно. Что только в башку не придет от безысходности.