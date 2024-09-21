Новый сезон «Звезд в джунглях» начнется с травли Даны Борисовой

Знаменитости отправились в Колумбию в новом сезоне шоу «Звезды в джунглях», первый выпуск сразу начнется с конфликта между участниками.

В число участников реалити попали комики Филипп Воронин и Игорь Чехов, актеры Александр Волохов и Даниил Вахрушев, блогеры Евгения Кривцова и Валерия Чекалина, актриса дубляжа Дарья Блохина, телеведущая Дана Борисова, рэпер Натан и журналистка и видеоблогер Алена Жигалова (Алена Блин).

В первом выпуске после знакомства участники отправятся на первое испытание за монеты. После него станет ясно, что практически весь коллектив настроен против Даны Борисовой. Даже ведущие заметят буллинг в сторону телеведущей.

На голосовании, которое состоится уже в первом выпуске, Дана Борисова не сможет сдержать слез. Ее утешит Ольга Бузова, а на ее защиту встанет журналист Алена Блин. Ей не понравится, как с телеведущей общается актер Даниил Вахрушев.

«Ты грубишь и переходишь грани! Я всегда против буллинга. Если будут обижать слабого, я буду защищать. Я почувствовала ту атмосферу, когда все на нее накинулись», — скажет Алена Блин.

Премьера реалити «Звезд в джунглях» состоится в воскресенье, 22 сентября, в 18.30 на ТНТ.