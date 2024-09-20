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Российских ученых лишат доступа к Большому адронному коллайдеру

Источник:
Sibnet.ru
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Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) с 1 декабря 2024 года закроет доступ к Большому адронному коллайдеру сотням российских ученых.

ЦЕРН является оператором коллайдера. Связанные с Россией физики больше не смогут попасть на территорию ЦЕРН, а также должны будут сдать виды на жительство во Франции и Швейцарии, пишет журнал Nature.

Если кто-либо из ученых захочет возобновить сотрудничество, то им необходимо будет разорвать связи с институтами из России и перейти в зарубежные учреждения. Однако ЦЕРН продолжит работать с российскими физиками над проектами в рамках экспериментов на коллайдере NICA в Дубне.

В марте 2022 года ЦЕРН временно приостановил статус России как страны-наблюдателя и поставила на паузу сотрудничество с ее институтами из-за ситуации на Украине. При этом Большой адронный коллайдер строился при участии российских физиков.

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