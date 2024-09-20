Зеленский захотел поставить точку в конфликте с Россией

Точку в украинском конфликте нужно поставить уже в 2024 году, заявил президент Владимир Зеленский.

«Мы заинтересованы в мире: мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй саммит, который сможет поставить точку в этом конфликте», — цитирует украинского лидера «Интерфакс-Украина».

Заявление прозвучало после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, приехавшей в Киев. Зеленский при этом подчеркнул, что единственным способом урегулирования конфликта является его «формула мира».

Первый мирный саммит прошел в швейцарском Бюргенштоке в минувшем июне, Россию на него не позвали. Перед саммитом мира в Швейцарии президент Владимира Путин предложил свои условия для начала мирных переговоров с Украиной.

Они включают вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО и отмену санкций против России.