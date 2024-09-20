Провайдеры пожаловались на Роскомнадзор из-за замедления YouTube

Ассоциация «Ростелесеть», объединяющая более 200 региональных операторов связи, пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу на дискриминационные условия, создаваемые из-за замедления работы YouTube.

По мнению ассоциации, действия по замедлению YouTube оказывают негативное влияние на операторов проводного интернета, создавая для них неравные условия по сравнению с мобильными операторами.

«Ростелесеть» отметила, что замедление работы YouTube, Google и его сервисов спровоцировало кратное увеличение количества жалоб пользователей к провайдерам, а также массовое использование VPN-сервисов.

При этом подчеркивается, что поскольку YouTube является востребованной видеоплатформой, ее наличие или ограничение, как и качество доступа к ней, являются для операторов «либо конкурентным преимуществом, либо конкурентным ограничением».

Многие клиенты переходят к мобильным операторам исключительно из-за лучшего качества доступа к YouTube. В результате это создает серьезные конкурентные ограничения для проводных операторов, нарушая правила свободного рынка.

Кого хотят наказать

Ассоциация предполагает, что причиной замедления работы YouTube является внешнее воздействие, осуществляемое через ТСПУ, которые контролируются Главным радиочастотным центром, подведомственным Роскомнадзору.

При этом такой меры воздействия на интернет-ресурсы, как «замедление работы» в действующих нормативно-правовых актах законодательством не предусмотрено, а сам ресурс не входит в список запрещенных либо ограниченных к доступу.

В этой связи «Главный радиочастотный центр и Роскомнадзор не имеют права по собственной инициативе осуществлять действия по ограничению доступа к информации», — подчеркивает ассоциация.

Федеральная антимонопольная служба подтвердила получение жалобы, у нее будет месяц на ее рассмотрение. По результатам рассмотрения служба может или возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства, или отказать заявителю.