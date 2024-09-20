Угледарская группировка ВСУ попала в котел

Группировка Вооруженных сил Украины в городе Угледар Донецкой народной республики попала в оперативное окружение.

Российские войска перерезали трассы снабжения украинской армии, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Отмечается, что российские военнослужащие находятся на ключевых позициях вокруг Угледара, город полностью простреливается.

Штурм Угледара начался 1 сентября, это стало возможным в результате переброски украинских резервов под Селидово. После этого российские военные уже стали охватывать город с флангов и продвинулись к северу.

Угледар считается одним из важнейших опорных пунктов ВСУ на Донбассе. Он не только обеспечивает логистику значительной части боевых подразделений, но и прикрывает восточный фланг южной группировки украинской армии.