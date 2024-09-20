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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Угледарская группировка ВСУ попала в котел

Источник:
Sibnet.ru
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Группировка Вооруженных сил Украины в городе Угледар Донецкой народной республики попала в оперативное окружение.

Российские войска перерезали трассы снабжения украинской армии, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Отмечается, что российские военнослужащие находятся на ключевых позициях вокруг Угледара, город полностью простреливается.

Штурм Угледара начался 1 сентября, это стало возможным в результате переброски украинских резервов под Селидово. После этого российские военные уже стали охватывать город с флангов и продвинулись к северу.

Угледар считается одним из важнейших опорных пунктов ВСУ на Донбассе. Он не только обеспечивает логистику значительной части боевых подразделений, но и прикрывает восточный фланг южной группировки украинской армии.

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Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Армия
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Топ комментариев

У. Фига Себе

Нужно проводить оптимизацию кадров! хватит плодить чинуш и других прихлебателей, которые производят бюрократию.......

korvinsS

Как и предполагалось не выйдет никто. Либо очень мало.

scorpion2777

Зеленский указывал, что операция ВСУ в Курской области также — часть плана,за время боевых действий на...

scorpion2777

«план победы» над Россией- уже только это звучит смешно. Что только в башку не придет от безысходности.