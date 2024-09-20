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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинским военным запретили пользоваться Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Чиновникам и военным на Украине запретили пользоваться Telegram на служебных устройствах, соответствующее решение принял национальный координационный центр кибербезопасности.

Мессенджер также оказался под запретом для работников сектора безопасности и обороны и предприятий – операторов критической инфраструктуры. В то же время тем, у кого использование Telegram является частью служебных обязанностей, устанавливать приложение можно.

При этом Telegram-каналы есть у всех глав регионов Украины, государственных институтов, многих политиков и самого президента Владимира Зеленского. Из решения неясно, должны ли они перестать пользоваться мессенджером.

Основателя Telegram Павла Дурова ранее задержали во Франции по обвинению в различных уголовных преступлениях, совершенных третьими лицами. Эксперты опасаются, что французские спецслужбы могут добиться от Дурова доступа к ключам шифрования.

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Оборона #Армия #Интернет
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Топ комментариев

У. Фига Себе

Нужно проводить оптимизацию кадров! хватит плодить чинуш и других прихлебателей, которые производят бюрократию.......

korvinsS

Как и предполагалось не выйдет никто. Либо очень мало.

scorpion2777

Зеленский указывал, что операция ВСУ в Курской области также — часть плана,за время боевых действий на...

scorpion2777

«план победы» над Россией- уже только это звучит смешно. Что только в башку не придет от безысходности.