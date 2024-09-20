Украинским военным запретили пользоваться Telegram

Чиновникам и военным на Украине запретили пользоваться Telegram на служебных устройствах, соответствующее решение принял национальный координационный центр кибербезопасности.

Мессенджер также оказался под запретом для работников сектора безопасности и обороны и предприятий – операторов критической инфраструктуры. В то же время тем, у кого использование Telegram является частью служебных обязанностей, устанавливать приложение можно.

При этом Telegram-каналы есть у всех глав регионов Украины, государственных институтов, многих политиков и самого президента Владимира Зеленского. Из решения неясно, должны ли они перестать пользоваться мессенджером.

Основателя Telegram Павла Дурова ранее задержали во Франции по обвинению в различных уголовных преступлениях, совершенных третьими лицами. Эксперты опасаются, что французские спецслужбы могут добиться от Дурова доступа к ключам шифрования.