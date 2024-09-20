Россияне смогут оплачивать налоги и штрафы через СБП без комиссии

Банк России установил на нулевом уровне предельный размер вознаграждения, которое банки могут взимать со своих клиентов по платежам в пользу государства (C2G-платежи), сообщила пресс-служба ЦБ.

Новые тарифы начнут действовать с 1 ноября 2024 года. «Банки не смогут брать комиссии с граждан за переводы в пользу государства (C2G-платежи) через Систему быстрых платежей (СБП). Речь идет об оплате услуг детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов и так далее», — говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ отметили также, что сами банки не платят комиссий регулятору за проведение C2G-платежей.

По данным ЦБ, в настоящий момент в СБП уже реализована возможность проводить платежи в бюджет по начислениям — например, для оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. В дальнейшем планируется расширить этот сервис, добавив опцию оплаты через порталы госуслуг, в том числе муниципальных, а также в местах оказания таких услуг.

Кроме того, с ноября лимит бесплатных переводов, составляющий 100 тысяч рублей в месяц, распространится на операции с электронными кошельками. В пределах этой суммы через СБП можно будет бесплатно не только переводить деньги другому человеку, но и пополнять собственные электронные кошельки, добавили в пресс-службе регулятора.