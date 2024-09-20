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Загитова вошла в число просителей грантов на ледовые шоу

Источник:
Sibnet.ru
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Алина Загитова
Фото: © телеграм-канал Алины Загитовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова запросила почти 75 миллионов рублей на ледовое шоу «Алые паруса» — заявка опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

Целью проекта заявлено «формирование интереса к произведениям великой русской классической литературы и русскому языку через яркое и запоминающееся ледовое шоу».

Загитова оценила свои «Алые паруса» в 74,8 миллиона рублей. Иных средств кроме гранта не запланировано.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко запросил грант в размере 22,5 миллиона рублей на ледовое шоу на музыку Чайковского. Общая сумма на проект — 148,7 миллиона рублей, из них 126,3 миллиона — софинансирование.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка собирается поставить шоу «Вечера на хуторе». Она попросила 29,5 миллиона рублей на проект, общие затраты на который — 164,3 миллиона рублей.

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У. Фига Себе

Нужно проводить оптимизацию кадров! хватит плодить чинуш и других прихлебателей, которые производят бюрократию.......

korvinsS

Как и предполагалось не выйдет никто. Либо очень мало.

scorpion2777

Зеленский указывал, что операция ВСУ в Курской области также — часть плана,за время боевых действий на...

scorpion2777

«план победы» над Россией- уже только это звучит смешно. Что только в башку не придет от безысходности.