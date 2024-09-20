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Норильский памятник Ленину увезли в Подмосковье

Источник:
Sibnet.ru
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Памятник В.И. Ленину в Норильске
Фото: © пресс-служба администрации Норильска

Памятник Владимиру Ленину, установленный 70 лет назад в Норильске, сняли с постамента и отправили в Подмосковье на реставрацию, сообщила администрация города.

Железобетонная трехметровая скульптура — копия работы Сергея Меркулова. Оригинал высотой 37 метров и весом 450 тонн стоит в Дубне. Статую для Норильска сделали в Московском художественном фонде. Затем памятник разобрали на четыре части, упаковали в ящики и отправили на север.

За все годы норильского Ленина и его постамент неоднократно реставрировали: от ветров и низких температур бетон крошился и трескался. В середине 1970-х власти города обращались в Красноярск и Москву с просьбой выделить северному городу более долговечную скульптуру — из камня или металла.

«В полном объеме будет восстановлена целостность конструкции памятника, заполнены пустоты, которые возникли из-за его нахождения в северных климатических условиях», — сообщил вице-мэр Норильска Алексей Яковлев.

Ленин вернется в Норильск к декабрю 2025 года.

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У. Фига Себе

Нужно проводить оптимизацию кадров! хватит плодить чинуш и других прихлебателей, которые производят бюрократию.......

korvinsS

Как и предполагалось не выйдет никто. Либо очень мало.

scorpion2777

Зеленский указывал, что операция ВСУ в Курской области также — часть плана,за время боевых действий на...

scorpion2777

«план победы» над Россией- уже только это звучит смешно. Что только в башку не придет от безысходности.