Норильский памятник Ленину увезли в Подмосковье

Памятник Владимиру Ленину, установленный 70 лет назад в Норильске, сняли с постамента и отправили в Подмосковье на реставрацию, сообщила администрация города.

Железобетонная трехметровая скульптура — копия работы Сергея Меркулова. Оригинал высотой 37 метров и весом 450 тонн стоит в Дубне. Статую для Норильска сделали в Московском художественном фонде. Затем памятник разобрали на четыре части, упаковали в ящики и отправили на север.

За все годы норильского Ленина и его постамент неоднократно реставрировали: от ветров и низких температур бетон крошился и трескался. В середине 1970-х власти города обращались в Красноярск и Москву с просьбой выделить северному городу более долговечную скульптуру — из камня или металла.

«В полном объеме будет восстановлена целостность конструкции памятника, заполнены пустоты, которые возникли из-за его нахождения в северных климатических условиях», — сообщил вице-мэр Норильска Алексей Яковлев.

Ленин вернется в Норильск к декабрю 2025 года.