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Исторический памятник Пушкину снесут в Одессе

Источник:
ТАСС
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Памятник Пушкину в Одессе
Памятник Пушкину в Одессе
Фото: Wadco2 / CC BY-SA 4.0

Военная администрация Одесской области подписала распоряжение о сносе памятника поэту Александру Пушкину, уставленному в центре Одессы в XIX веке на народные средства

«Подписано распоряжение о его сносе, мы его  будем сносить», — приводит ТАСС заявление главы военной администрации региона Олега Кипера.

В защиту памятника выступали многие жители Одессы и руководство города. Мэр Одессы Геннадий Труханов высказался категорически против сноса монумента, поскольку он является историческим и культурным достоянием.

Труханов напомнил, что памятник был создан и установлен на средства, собранные одесситами.

В 2023 году специальная комиссия признала памятник Пушкину «одним из самых выдающихся на территории Одессы памятников монументального искусства, представляющих исключительную художественную ценность».

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