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Wink выпустит документальный сериал про музыку 90-х

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Хит»

Онлайн-кинотеатр Wink расширит линейку музыкальных проектов новым документальным сериалом «Хит».

В восьмисерийном проекте расскажут о развитии популярной музыки в России с 1991 года до наших дней. На протяжении восьми серий создатели будут исследовать феномен возникновения любимых на все времена песен, а в финале проекта зрители услышат мини-альбом из новых версий семи хитов разных лет.

В каждом эпизоде исполнители, композиторы, продюсеры и клипмейкеры будут погружать зрителей в историю разных музыкальных периодов. Поклонники музыки смогут увидеть процесс создани хитов и архивные записи.

В заключительном, восьмом выпуске авторы сериала переосмыслят семь ярких хитов каждой пятилетки и запишут мини-альбом каверов с участием музыкальных легенд и восходящих звезд.

Премьера состоится в этом году эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink и VK Видео.

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korvinsS

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scorpion2777

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