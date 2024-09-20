Американца Бентли в Донецке убили четверо военных

Следственный комитет России назвал имена четырех российских военнослужащих, причастных к убийству американца Рассела Бентли, совершенного в апреле этого года в Донецке, говорится в сообщении СК РФ.

«Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации окончено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих Вооруженных Сил России Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева, Владимира Бажина и Андрея Иорданова», — рассказали в СК.

По версии следствия, 8 апреля 2024 года Вансяцкий, Агальцев и Иорданов «применили к Бентли физическое насилие и пытки», в результате чего мужчина скончался. В тот же день обвиняемые подорвали автомобиль с его телом, а военнослужащий той же части Бажин переместил останки с места происшествия.

В зависимости от роли каждого в убийстве американца фигурантам предъявили обвинения по части 5 статьи 286 (превышение должностных полномочий), части 2 статьи 244 (надругательство над телами умерших), части 4 статьи 33 и части 2 статьи 316 УК (укрывательство преступлений).

Рассел Боннер Бентли III родился в 1960 году в Хайленд-парке (штат Техас). В декабре 2014 года в качестве добровольца приехал в Донецк и вступил в батальон «Восток». Участвовал в боях за Донецкий аэропорт, поселок Спартак, Авдеевку и Ясиноватую. В 2015 году блог во «ВКонтакте» и сотрудничать с российским агентством Sputnik.

Бентли принял православие, женился на учительнице английского языка из Донецка. В 2021 году получил российское гражданство.