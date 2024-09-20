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Вице-спикер Госдумы предложил 13‑ю пенсию

Источник:
Sibnet.ru
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Законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии внесут в Госдуму до конца года, сообщил вице-спикер Борис Чернышов.

«Подготовленный мной законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии не теряет своей актуальности, а напротив — становится еще более востребованным», — цитирует Чернышова РИА Новости.

По его словам, законопроект актуален, поскольку в России второй год подряд наблюдается повышенная инфляция. Депутат отметил, что отчасти рост зарплат граждан компенсирует ее, но доходы наименее защищенных слоев населения, таких как пенсионеры, не успевают за темпами роста цен.

По задумке депутата, размер предновогодней13-й пенсии будет одинаковым для всех.

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в 2021 году предлагал аналогичный законопроект. По его словам, 13-ю пенсию нужно выплачивать «для борьбы с бедностью в стране».

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