НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска получили партию ПЗРК «Верба»

Источник:
Sibnet.ru
267 0
ПЗРК «Верба»
ПЗРК «Верба»
Фото: Министерство обороны РФ / CC BY 4.0

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) досрочно поставил российской армии партию переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба» и ракет для беспилотников «Х-БПЛА», говорится в сообщении холдинга.

В преддверии Дня оружейника была досрочно поставлена ПЗРК «Верба» и комплексов средств автоматизации управления огнем артиллерийских подразделений «Планшет-А» и «Планшет-М-ИР», сказано в сообщении.  

«Согласно утвержденным графикам заказчику была отгружена партия ракет для беспилотников "Х-БПЛА" производства АО "КБП"» — отметили в холдинге.

Ранее представитель АО «КБП» сообщил, что предприятие разработало ракету «Х-БПЛА» для беспилотников, предназначенную для поражения легкобронированной техники, блиндажей и укреплений.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Кадыров укорил Маска в удаленном отключении Tesla Cybertruck
Россия впервые применила «дроны‑авианосцы»
Евросоюз направил прибыль от активов России на оружие для ВСУ
Эксперты назвали лучшие российские и американские истребители
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Норвегия зафиксировала скачок радиации на границе с Россией
Определился победитель шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»
Кремль назвал очень опасной реакцию НАТО на предупреждение Путина
Названо идеальное время для переговоров Украины и России
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

У. Фига Себе

Нужно проводить оптимизацию кадров! хватит плодить чинуш и других прихлебателей, которые производят бюрократию.......

korvinsS

Как и предполагалось не выйдет никто. Либо очень мало.

scorpion2777

Зеленский указывал, что операция ВСУ в Курской области также — часть плана,за время боевых действий на...

mosquito__2010

израиль террористы. украина террористы. сша террористы поддерживающие террористов. всё встало на свои...