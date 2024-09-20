Российские войска получили партию ПЗРК «Верба»

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) досрочно поставил российской армии партию переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба» и ракет для беспилотников «Х-БПЛА», говорится в сообщении холдинга.

В преддверии Дня оружейника была досрочно поставлена ПЗРК «Верба» и комплексов средств автоматизации управления огнем артиллерийских подразделений «Планшет-А» и «Планшет-М-ИР», сказано в сообщении.

«Согласно утвержденным графикам заказчику была отгружена партия ракет для беспилотников "Х-БПЛА" производства АО "КБП"» — отметили в холдинге.

Ранее представитель АО «КБП» сообщил, что предприятие разработало ракету «Х-БПЛА» для беспилотников, предназначенную для поражения легкобронированной техники, блиндажей и укреплений.