Роспотребнадзор предупредил о начале внеплановых проверок

Роспотребнадзор с субботы, 21 сентября получит право на проведение
внеплановых проверок при выявлении рисков, говорится в сообщении ведомства.
С 21 сентября вступили в силу изменения в постановление
правительства РФ «Об особенностях организации и осуществления государственного
контроля (надзора), муниципального контроля».
«В соответствии с изменениями, Роспотребнадзор будет
проводить внезапные проверки (без уведомления контролируемых лиц) при выявлении
индикаторов риска нарушения обязательных требований к продукции, которая
подлежит маркировке средствами идентификации», — сказано в сообщении.
Внеплановые проверки также будут проводить по согласованию с
прокуратурой, если предприятие не уведомит нужные органы о начале его
деятельности.
Профилактические визиты в организации здравоохранения,
образования, соцобслуживания и питания детей возможны в срок до 10 дней,
уточнили в пресс-службе.