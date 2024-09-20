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Роспотребнадзор предупредил о начале внеплановых проверок

Источник:
Sibnet.ru
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Столовая
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Роспотребнадзор с субботы, 21 сентября получит право на проведение внеплановых проверок при выявлении рисков, говорится в сообщении ведомства.

С 21 сентября вступили в силу изменения в постановление правительства РФ «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

«В соответствии с изменениями, Роспотребнадзор будет проводить внезапные проверки (без уведомления контролируемых лиц) при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований к продукции, которая подлежит маркировке средствами идентификации», — сказано  в сообщении.

Внеплановые проверки также будут проводить по согласованию с прокуратурой, если предприятие не уведомит нужные органы о начале его деятельности.

Профилактические визиты в организации здравоохранения, образования, соцобслуживания и питания детей возможны в срок до 10 дней, уточнили в пресс-службе.

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