Стартовал третий сезон сериала «Триггер»

Третий сезон сериала «Триггер» вышел на «Кинопоиске», действия в нем развиваются после событий, произошедших в полнометражном фильме.

В начале первой серии главный герой психолог Артем Стрелецкий рассказывает обо всем, что с ним произошло ранее. А также заявляет: «Все, что мне сейчас остается, – это вернутся и собрать свою семью заново».

К своим ролям в третьем сезоне вернутся Светлана Иванова (Даша), Игорь Костолевский (Александр Стрелецкий), Владислав Тирон (Мотя), Ангелина Стречина (Катя), Роман Маякин (Денис), Сабина Ахмедова (Ирина). К касту сериала также присоединилась Ирина Старшенбаум (Майя), исполнившая одну из главных ролей в «Триггер. Фильм».

В третьем сезоне появятся и новые герои. Их сыграли Максим Стоянов, Анастасия Уколова, Сергей Годин, Мария Андреева и теннисистка Светлана Кузнецова.