Западные ученые нашли первоначальный очаг коронавируса

Американские и европейские ученые доказали, что очагом
распространения коронавируса стал рынок морепродуктов в китайском городе Ухань,
говорится в отчете, опубликованном в научном издании Cell.
«Если рынок Хуанань был местом происхождения цепей передачи,
которые привели к пандемии COVID-19, общий предок генотипов вируса с рынка
должен быть такой же, что и у пандемии… Мы обнаружили, что общий предок
связанных с рынком геномов был эквивалентен предку более крупной пандемии», —
приводит ТАСС выдержки из статьи.
По мнению ученых, на рынке в Ухани продавали в том числе
млекопитающих, способных заражаться коронавирусом. К ним относились циветы (род
млекопитающих. - Прим. ред.), бамбуковые крысы и енотовидные собаки.
«Из собранных образцов удалось обнаружить, что животные
действительно были инфицированы. При этом большинство лавок, где незаконно
продавали этих зверей, находились в западной части рынка, где и зафиксировали
первые случаи заболевания», — сказано в отчете.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о
вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны
(провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с
местным рынком морепродуктов.
И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус
заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.