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Западные ученые нашли первоначальный очаг коронавируса

Источник:
ТАСС
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Американские и европейские ученые доказали, что очагом распространения коронавируса стал рынок морепродуктов в китайском городе Ухань, говорится в отчете, опубликованном в научном издании Cell.

«Если рынок Хуанань был местом происхождения цепей передачи, которые привели к пандемии COVID-19, общий предок генотипов вируса с рынка должен быть такой же, что и у пандемии… Мы обнаружили, что общий предок связанных с рынком геномов был эквивалентен предку более крупной пандемии», — приводит ТАСС выдержки из статьи.

По мнению ученых, на рынке в Ухани продавали в том числе млекопитающих, способных заражаться коронавирусом. К ним относились циветы (род млекопитающих. - Прим. ред.), бамбуковые крысы и енотовидные собаки.

«Из собранных образцов удалось обнаружить, что животные действительно были инфицированы. При этом большинство лавок, где незаконно продавали этих зверей, находились в западной части рынка, где и зафиксировали первые случаи заболевания», — сказано в отчете.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов.

И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.

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