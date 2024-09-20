Израиль на протяжении 15 лет планировал операцию по подрыву
пейджеров на ливанской территории, сообщил телеканал ABC со ссылкой на
источники.
Израиль причастен к производству устройств связи, которые
сдетонировали в разных районах Ливана, рассказали источники. Для этого было
создано несколько подставных компаний, которые имели отношение к изготовлению
пейджеров, приводит ТАСС материал ABC.
При этом некоторые сотрудники этих предприятий даже не были
в курсе, на кого они в действительности работают. Одной из таких организаций
являлась зарегистрированная в Будапеште BAC Consulting, которая по контракту
должна была производить пейджеры под брендом тайваньской компании Gold Apollo.
Но представитель венгерского правительства заявил
телеканалу, что этих устройств в Венгрии не было, а BAC Consulting являлась
лишь «торговым посредником» и не производила ничего на территории страны.
Источники также сообщили, что Центральное разведывательное
управление США считает такие операции слишком опасными для мирных граждан и
поэтому отказывается от подобной тактики в своей деятельности.