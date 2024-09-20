Израиль на протяжении 15 лет планировал операцию по подрыву пейджеров на ливанской территории, сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники.

Израиль причастен к производству устройств связи, которые сдетонировали в разных районах Ливана, рассказали источники. Для этого было создано несколько подставных компаний, которые имели отношение к изготовлению пейджеров, приводит ТАСС материал ABC.

При этом некоторые сотрудники этих предприятий даже не были в курсе, на кого они в действительности работают. Одной из таких организаций являлась зарегистрированная в Будапеште BAC Consulting, которая по контракту должна была производить пейджеры под брендом тайваньской компании Gold Apollo.

Но представитель венгерского правительства заявил телеканалу, что этих устройств в Венгрии не было, а BAC Consulting являлась лишь «торговым посредником» и не производила ничего на территории страны.

Источники также сообщили, что Центральное разведывательное управление США считает такие операции слишком опасными для мирных граждан и поэтому отказывается от подобной тактики в своей деятельности.