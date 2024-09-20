Матвиенко рассказала анекдот про пейджер

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала анекдот на злобу дня про пейджер на IV Евразийском женском форуме.

Матвиенко вела беседу с главным редактором медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргаритой Симоньян, которая рассуждала о влиянии гаджетов на детей.

«Увидела новый анекдот. Жена неожиданно на день рождения мужу подарила пейджер», — рассказала она.

Симоньян ответила спикеру Совфеда: «Хотела одеколон, потом новости прочитала и подарила пейджер».

Матвиенко рассказала еще один анекдот, который назвала любимым: «Две женщины просидели в одной камере 10 лет в тюрьме и так случилось, что они одновременно вышли за ворота тюрьмы и… Еще два часа проговорили».

Сотни пейджеров одновременно взорвались днем во вторник, 17 сентября, в Ливане. Сдетонировали устройства, принадлежавшие членам движения «Хезболла».