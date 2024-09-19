Названы критерии подозрительных банковских переводов

Банки обязаны отслеживать все переводы, превышающие 600 тысяч рублей, при этом они используют большое количество критериев, на основании которых перевод может расцениваться как подозрительный.

Сумма перевода — не единственный признак, по которому банк определяет, является ли операция подозрительной. Финансовые организации учитывают еще ряд параметров, разработанных Центробанком РФ, пишет портал «Банки.ру».

Так, банк заинтересуется клиентом, который отправляет или получает более 30 переводов в сутки, имеет более десяти получателей в сутки или более 50 в месяц. Также переводы могут посчитать подозрительными, если между зачислением и переводом происходит менее одной минуты.

Под подозрение могут попасть переводы с карт, по которым не осуществляется оплата ЖКУ, сотовой связи и других услуг, обеспечивающих жизнедеятельность.

Также подозрительной считается карта, по которой средний остаток денежных средств на счете в течение недели не превышает 10% от среднедневного объема операций.