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Телевизионное шоу Comedy Club закроется

Источник:
Sibnet.ru
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Последний выпуск юмористического телешоу Comedy Club выйдет 20 сентября, сообщает пресс-служба ТНТ.

«Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — сообщил Гарик Харламов в своем официальном заявлении, с которого начнется финальный выпуск.

В эфире появятся звезды «Женского стендапа» (Ольга Малащенко, Белла Малу, Карина Мейханаджян), актеры шоу «Однажды в России» (Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Яна Кошкина), телеведущий Дмитрий Дибров, актриса Наталья Бочкарева.

На сцене появятся экс-резидент клуба Гавриил Гордеев и генпродюсер Comedy Club Артур Джанибекян. Также в финальном выпуске телеведущая Юлия Меньшова возьмет у резидентов клуба прощальное интервью прямо на сцене.

Всего в багаже Comedy Club двадцать телевизионных сезонов в эфир, более 800 оригинальных выпусков, две премии ТЭФИ и порядка 10 тысяч концертов в городах.

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Топ комментариев

korvinsS

Как и предполагалось не выйдет никто. Либо очень мало.

У. Фига Себе

Нужно проводить оптимизацию кадров! хватит плодить чинуш и других прихлебателей, которые производят бюрократию.......

mosquito__2010

израиль террористы. украина террористы. сша террористы поддерживающие террористов. всё встало на свои...

anubis77

Позориться не надоело ещё? Или это фетиш у тебя такой?