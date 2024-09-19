Телевизионное шоу Comedy Club закроется

Последний выпуск юмористического телешоу Comedy Club выйдет 20 сентября, сообщает пресс-служба ТНТ.

«Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — сообщил Гарик Харламов в своем официальном заявлении, с которого начнется финальный выпуск.

В эфире появятся звезды «Женского стендапа» (Ольга Малащенко, Белла Малу, Карина Мейханаджян), актеры шоу «Однажды в России» (Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Яна Кошкина), телеведущий Дмитрий Дибров, актриса Наталья Бочкарева.

На сцене появятся экс-резидент клуба Гавриил Гордеев и генпродюсер Comedy Club Артур Джанибекян. Также в финальном выпуске телеведущая Юлия Меньшова возьмет у резидентов клуба прощальное интервью прямо на сцене.

Всего в багаже Comedy Club двадцать телевизионных сезонов в эфир, более 800 оригинальных выпусков, две премии ТЭФИ и порядка 10 тысяч концертов в городах.