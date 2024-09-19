Силовики задержали Владислава Бакальчука

Силовики задержали мужа Татьяны Бакальчук и владельца 1% Wildberries Владислава Бакальчука после перестрелки 18 сентября в офисе компании.

Бакальчук задержан на 48 часов. Ему предъявили обвинение в убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и в самоуправстве, пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

Защита Бакальчука уже назвала задержание «беспрецедентным нарушением прав подзащитного», а обвинения в убийстве «абсурдными». Предприниматель считает себя жертвой провокации.

18 сентября в ходе визита Владислава Бакальчука и «переговорщиков», в числе которых были бойцы ММА, в офисе Wildberries началась стрельба. Два человека погибли, семь получили ранения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство двух человек и более, незаконном хранении огнестрельного оружия, самоуправстве и покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов.