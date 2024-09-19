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Платежная система PayPal введет комиссию для россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Американская электронная платежная система PayPal с 7 октября введет комиссию для россиян за неактивные счета.

«Комиссия применяется к личным и корпоративным счетам. Комиссия взимается один раз в год со счетов с положительным балансом, которые не были активны в течение последних 12 месяцев», — говорится в сообщении сервиса для клиентов.

Комиссия составит 3,5 тысячи рублей или ее эквивалент в другой валюте. Если сумма на счете менее это 3,5 тысячи рублей, система снимет полностью весь остаток средств.

Сервис уточнил, что если пользователь не согласен с новыми комиссиями, то он должен закрыть свой счет до даты вступления этих изменений в силу.

Компания PayPal прекратила работу в России с марта 2022 года. Сейчас сервис не открывает новых личных или корпоративных счетов для российских пользователей. Также приостановлены услуги по отправке или приему платежей в Россию.

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Топ комментариев

korvinsS

Как и предполагалось не выйдет никто. Либо очень мало.

У. Фига Себе

Нужно проводить оптимизацию кадров! хватит плодить чинуш и других прихлебателей, которые производят бюрократию.......

mosquito__2010

израиль террористы. украина террористы. сша террористы поддерживающие террористов. всё встало на свои...

anubis77

Позориться не надоело ещё? Или это фетиш у тебя такой?