Платежная система PayPal введет комиссию для россиян

Американская электронная платежная система PayPal с 7 октября введет комиссию для россиян за неактивные счета.

«Комиссия применяется к личным и корпоративным счетам. Комиссия взимается один раз в год со счетов с положительным балансом, которые не были активны в течение последних 12 месяцев», — говорится в сообщении сервиса для клиентов.

Комиссия составит 3,5 тысячи рублей или ее эквивалент в другой валюте. Если сумма на счете менее это 3,5 тысячи рублей, система снимет полностью весь остаток средств.

Сервис уточнил, что если пользователь не согласен с новыми комиссиями, то он должен закрыть свой счет до даты вступления этих изменений в силу.

Компания PayPal прекратила работу в России с марта 2022 года. Сейчас сервис не открывает новых личных или корпоративных счетов для российских пользователей. Также приостановлены услуги по отправке или приему платежей в Россию.