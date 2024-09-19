Россия уничтожила главный центр спецрадиосвязи разведки ВСУ

Российские войска нанесли удар по главному центру спецрадиосвязи украинской военной разведки, сообщило Минобороны.

«Поражены главный центр специальной радиосвязи Главного управления разведки ВСУ, критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Предположительно, в данном центре собиралась и обрабатывалась информация от всех подразделений ВСУ, которые ведут боевые действия. Эксперты отмечают, что центр находился под Киевом, в Броварах.

Уточняется, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

Также российская армия ударила по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 142 районах. Средства ПВО сбили 41 украинский беспилотник.