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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия уничтожила главный центр спецрадиосвязи разведки ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Российские войска нанесли удар по главному центру спецрадиосвязи украинской военной разведки, сообщило Минобороны.

«Поражены главный центр специальной радиосвязи Главного управления разведки ВСУ, критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Предположительно, в данном центре собиралась и обрабатывалась информация от всех подразделений ВСУ, которые ведут боевые действия. Эксперты отмечают, что центр находился под Киевом, в Броварах.

Уточняется, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

Также российская армия ударила по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 142 районах. Средства ПВО сбили 41 украинский беспилотник.

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Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты
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Топ комментариев

korvinsS

Как и предполагалось не выйдет никто. Либо очень мало.

У. Фига Себе

Нужно проводить оптимизацию кадров! хватит плодить чинуш и других прихлебателей, которые производят бюрократию.......

mosquito__2010

израиль террористы. украина террористы. сша террористы поддерживающие террористов. всё встало на свои...

anubis77

Позориться не надоело ещё? Или это фетиш у тебя такой?