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Многодетным семьям станет проще получать льготы

Источник:
Sibnet.ru
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Многодетным семьям с 1 октября будет проще получать льготы, в стране начнется выдача соответствующих цифровых удостоверений единого образца, сообщила старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Цацура.

После получения цифрового удостоверения необходимость носить бумажное удостоверение отпадет, для использования льгот достаточно будет предъявить цифровое в формате QR-кода, пишет РИА Новости.

QR-код будет отображаться в личных кабинетах членов семьи на портале «Госуслуг» в разделе «Семья и дети». QR-код можно будет показать, чтобы подтвердить право на льготу для многодетных семей в социальных учреждениях или при покупке билетов.

С октября по декабрь реализуется пилотный этап введения цифровых удостоверений многодетным семьям, на котором будет отрабатываться порядок его формирования и использования.

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