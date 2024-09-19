Многодетным семьям станет проще получать льготы

Многодетным семьям с 1 октября будет проще получать льготы, в стране начнется выдача соответствующих цифровых удостоверений единого образца, сообщила старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Цацура.

После получения цифрового удостоверения необходимость носить бумажное удостоверение отпадет, для использования льгот достаточно будет предъявить цифровое в формате QR-кода, пишет РИА Новости.

QR-код будет отображаться в личных кабинетах членов семьи на портале «Госуслуг» в разделе «Семья и дети». QR-код можно будет показать, чтобы подтвердить право на льготу для многодетных семей в социальных учреждениях или при покупке билетов.

С октября по декабрь реализуется пилотный этап введения цифровых удостоверений многодетным семьям, на котором будет отрабатываться порядок его формирования и использования.