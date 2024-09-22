Насморк назвали вероятной причиной вымирания мамонтов

Вымирание мамонтов связано с аллергией на пыльцу растений, к такому неожиданному выводу пришла группа исследователей из Израиля, Италии и России.

Мамонты, одни из самых известных обитателей ледникового периода, вымерли примерно четыре тысячи лет назад. Долгое время причинами их исчезновения считали климатические изменения и охоту на них, которую устраивали древние люди.

Международная группа ученых предложили неожиданную гипотезу: мамонты могли страдать от аллергии, вызванной пыльцой растений. В замороженных в сибирской вечной мерзлоте останках древнего животного они нашли иммуноглобулины — белки, которые играют ключевую роль в иммунной системе, защищая организм от вирусов.

Анализ тканей мамонтов показал наличие иммуноглобулинов, связанных с аллергическими реакциями на пыльцу растений, которую также обнаруживали вместе с останками животных во время палеонтологических раскопок вечной мерзлоты, приводит Naked Science статью, опубликованную в Earth History and Biodiversity.

Сочетание изменений в растительном покрове на фоне потепления климата и выброса этими растениями новых видов летучих органических соединений могло привести к серьезным проблемам с обонянием у животных, особенно в брачный период, сказано в отчете.

Обоняние у мамонтов было критически важно при поиске воды, пищи и партнеров для спаривания. Нарушение работы этой системы из-за заложенности носа и новых запахов растений могло серьезно повлиять на способность к размножению. Пыльца могла стать причиной хронических аллергий, что снижало выживаемость популяций, объяснили ученые.