Критическую ошибку нашли в iOS 18

Критическую ошибку обнаружили в последнем обновлении операционной системы iOS 18, она возникает при совместном использовании циферблатов Apple Watch. В приложении «Сообщения» происходит постоянный сбой при ответе на циферблат в общей ветке сообщений.

Сбой наблюдается как у отправителя циферблата, так и у получателя. При этом ответить на сообщения в других чатах также станет невозможно, пишет портал 9to5Mac. Единственное временное решение — удалить всю переписку с пользователем, отправившим циферблат.

Однако это приведет к безвозвратной потере всей истории сообщений, включая фотографии, видео и другие вложения, которые не были сохранены отдельно. Попытка восстановления удаленной переписки из раздела «Недавно удаленные» снова приведет к появлению ошибки.

Эксперты рекомендуют до выхода соответствующего исправления воздержаться от ответов на отправленные циферблаты Apple Watch в цепочках сообщений, чтобы избежать потери данных.