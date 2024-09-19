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Критическую ошибку нашли в iOS 18

Источник:
Sibnet.ru
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Критическую ошибку обнаружили в последнем обновлении операционной системы iOS 18, она возникает при совместном использовании циферблатов Apple Watch. В приложении «Сообщения» происходит постоянный сбой при ответе на циферблат в общей ветке сообщений.

Сбой наблюдается как у отправителя циферблата, так и у получателя. При этом ответить на сообщения в других чатах также станет невозможно, пишет портал 9to5Mac. Единственное временное решение — удалить всю переписку с пользователем, отправившим циферблат.

Однако это приведет к безвозвратной потере всей истории сообщений, включая фотографии, видео и другие вложения, которые не были сохранены отдельно. Попытка восстановления удаленной переписки из раздела «Недавно удаленные» снова приведет к появлению ошибки.

Эксперты рекомендуют до выхода соответствующего исправления воздержаться от ответов на отправленные циферблаты Apple Watch в цепочках сообщений, чтобы избежать потери данных.

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Топ комментариев

korvinsS

Как и предполагалось не выйдет никто. Либо очень мало.

У. Фига Себе

Нужно проводить оптимизацию кадров! хватит плодить чинуш и других прихлебателей, которые производят бюрократию.......

mosquito__2010

израиль террористы. украина террористы. сша террористы поддерживающие террористов. всё встало на свои...

anubis77

Позориться не надоело ещё? Или это фетиш у тебя такой?