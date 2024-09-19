Назван самый опасный для отдыха регион России

Краснодарский край стал самым опасным регионом России для отдыха летом 2024 года. На него пришлось 80% всей происшествий среди всех популярных туристических направлений.

Согласно данным Страхового Дома ВСК, 46% обращений по страхованию путешественников этим летом фиксировалось в августе, 35% — в июле и только 19% в июне. Самыми опасными городами для отдыха летом стали: Адлер (41% летних ЧП), Сочи (21%), Лоо (9%) и Санкт-Петербург (8,5%).

Самые частые причины обращений — проблемы с ЖКТ (обострения гастрита, отравления) и ЛОР-заболевания (синуситы, отиты, фарингиты). В Санкт-Петербурге туристы чаще всего обращались за помощью в связи с ЛОР-заболеваниями, а также травмами (переломы, ушибы, растяжения).

Одним из самых безопасных регионов для летнего отдыха по итогам летнего сезона стал Северный Кавказ: на него пришлось суммарно до 3,7% страховых случаев, большинство было зафиксировано во время отдыха в Ессентуках (2,2%) и Пятигорске (2,2%).