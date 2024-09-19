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Составлен топ самых популярных гибридных авто в России

Источник:
Sibnet.ru
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Китайские модели LiXiang и Voyah стали самыми популярными гибридными автомобилями в России, средняя стоимость нового гибрида составила 7,43 миллиона рублей, следует из рейтинга Авто.ру.

Средняя стоимость новой гибридной машины в августе составила 7,43 миллиона рублей, что на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Аналитики Авто.ру считают, что это отчасти это обусловлено продолжающимся увеличением числа объявлений.

В общей массе предложений сегмент гибридных автомобилей за год подрос на 0,8% и достиг почти 3%.

Самым популярным гибридом стал LiXiang L9 со средней ценой 8,3 миллиона рублей, далее идут Voyah Free (5,9 миллиона рублей) и LiXiang L7 (6,98 миллиона рублей).

Самой дорогой моделью в топ-10 стал Mercedes-AMG S63e за 37,1 миллиона рублей, самой дешевой — Voyah Free. Быстрее всего продается LiXiang L6, для этого требуется в среднем 17 дней. Дольше всего ждет хозяина Voyah Dream — 96 дней.

Топ-10 популярных гибридов за 8 месяцев 2024 года


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