Россия впервые применила «дроны‑авианосцы»

Вооруженные силы России впервые в истории применили беспилотники-носители FPV-дронов в зоне проведения специальной военной операции.

«Первые в истории беспилотники-носители FPV-дронов теперь используются в украинском конфликте. "Беспилотник-матрешка", несущий другой дрон, — это еще один технологический шаг вперед для системы вооружения, которая стала определяющей», — пишет Forbes.

Автор материала отмечает, что появились сообщения о поражении украинских позиций FPV-дронами на расстоянии 40 километров от линии фронта. Ударные беспилотники доставили в тыл противника многоразовым «дроном-авианосцем».

В настоящее время российские инженеры работают над созданием беспилотников-носителей, которые могут увеличить дальность FPV-дронов. На сегодня испытываются несколько моделей беспилотных аппаратов для доставки ударных беспилотников к линии соприкосновения.