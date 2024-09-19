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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия впервые применила «дроны‑авианосцы»

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы России впервые в истории применили беспилотники-носители FPV-дронов в зоне проведения специальной военной операции.

«Первые в истории беспилотники-носители FPV-дронов теперь используются в украинском конфликте. "Беспилотник-матрешка", несущий другой дрон, — это еще один технологический шаг вперед для системы вооружения, которая стала определяющей», — пишет Forbes.

Автор материала отмечает, что появились сообщения о поражении украинских позиций FPV-дронами на расстоянии 40 километров от линии фронта. Ударные беспилотники доставили в тыл противника многоразовым «дроном-авианосцем».

В настоящее время российские инженеры работают над созданием беспилотников-носителей, которые могут увеличить дальность FPV-дронов. На сегодня испытываются несколько моделей беспилотных аппаратов для доставки ударных беспилотников к линии соприкосновения.

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Оборона #Оружие #Конфликты
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