Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что подачи Запада новый набирает обороты новый феномен — «юридическая война».

«Ее суть, которую не скрывают, состоит в использовании международного права и органов международного правосудия как инструментов давления на другие государства, в том числе в рамках ведущихся по всему миру гибридных войн», — приводят «Известия» слова Рябкова, сказанные им в ходе выступления на IX Юридическом форуме стран БРИКС.

Он отметил, что против России пытаются использовать целый ряд органов международного правосудия. В таких условиях добиваться справедливости крайне сложно, а в некоторых полностью дискредитировавших себя органах априори невозможно, добавил дипломат.

«Государства бывают вынуждены отказываться от участия в разбирательствах, изначально основанных на несправедливых установках. Однако там, где международное правосудие еще сохраняет элементы независимости и беспристрастности, Запад зачастую терпит громкие поражения», — подчеркнул Рябков.

По его словам, речь, в первую очередь, идет о международном суде ООН. Россия в этом году добилась двух успешных решений по делу Украины против России по международной конвенции по борьбе с терроризмом и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, которое длилось восемь лет. Международный суд ООН отклонил практически все обвинения против России.

«В итоге оказалась делегитимизирована так называемая антитеррористическая операция Киева в Донбассе. Ведь, раз там нет террористов, значит восьмилетние обстрелы мирных городов, массовые убийства мирных жителей украинскими военнослужащими были просто расправой с инакомыслящими», — заключил Рябков.